Venezuelas Reichtum ist das Öl: Graffito in Caracas mit Simón Bolívar, dem Nationalhelden Venezuelas Foto: Reuters/Jorge Silva

Berlin. Zu der Zahl 23 hat Juan Guaidó offenbar ein besonderes Verhältnis: Am 23. Januar ernannte sich Venezuelas Parlamentspräsident mit Rückendeckung der US-Regierung selbst zum Interimsstaatschef und forderte Präsident Nicolás Maduro damit offen heraus. Am 23. Februar soll es zum Show-down an der Grenze zu Kolumbien kommen. Dann würden die ins Nachbarland gelieferten US-Hilfsgüter nach Venezuela geholt - »komme, was da wolle«, so Guaidó. Bis zu diesem Datum hätten die Soldaten Zeit, »das Richtige zu tun, um auf der Seite der Verfassung zu stehen, w...