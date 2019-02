Das Leben in der Großstadt: Menschen aus 192 Nationen leben in Berlin. Spanische Kindergärten, italienische Grundschulen, französisches Abitur. Russische Supermärkte, ein spanischer Lebensmittelgroßhandel, koreanische und äthiopische Restaurants. Start-ups, in denen man nur Englisch spricht. Die Arabische Straße (aka Sonnenallee), die Thai-Wiese (Preußenpark), Klein-Hanoi (Dong-Xuan-Center). Berlin bebt vor lauter Multi-Kulti. Dann steht man plötzlich vor einer Bar in Neukölln, »am Westhang des Bruchberg« ihr Name. »Der Bruchberg im Oberharz ist der zweithöchste Berg in Niedersachsen und der vierthöchste Berg des Mittelgebirges Harz«, heißt es auf Wikipedia. Und schon fallen sie einem wieder ein: die Feiern, auf denen sich nur Marburger tummelten, die WGs, deren Bewohner alle aus Oranienburg kamen, die besten Freunde, die gemeinsam aus München hergezogen waren. Großstadt, ja bitte. Aber nicht ohne meine Homies. jot