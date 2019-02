Erfurt. In der DDR ausgebildete sogenannte Ein-Fach-Lehrer sollen ab Januar 2020 beim Gehalt mit Gymnasiallehrern gleichgestellt werden. Sprecher der thüringischen Ministerien für Bildung und Finanzen bestätigten am Dienstag einen Bericht der »Thüringer Allgemeinen«, demzufolge die Landesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf beschließen will. Bisher war für die Ein-Fach-Lehrer eine praktische Prüfung vorgesehen, bevor sie ihren Kollegen mit Lehrbefähigung in zwei Fächern gleichgestellt werden. »Damit würdigen wir die bislang geleistete Arbeit dieser Lehrerinnen und Lehrer, die in der Praxis häufig eben nicht nur ein Fach unterrichten«, sagte Bildungsminister Helmut Holter (LINKE). dpa/nd