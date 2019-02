Dresden. Die Grünen haben eine Bezahlung aller sächsischen Medizinstudenten im Praktischen Jahr gefordert. Ansonsten würden diese ihre Praxisphase außerhalb Sachsens ableisten, erklärte Claudia Maicher, Hochschulexpertin der Partei. Es sei töricht, Betroffene im letzten Studienabschnitt zu vergraulen. Maicher verlangte von den Ministerien für Gesundheit und Wissenschaft ein abgestimmtes Konzept: »Wer eine gute medizinische Versorgung in Sachsen sichern will, darf vor dem Problem der fehlenden Vergütung des Praktischen Jahres nicht die Augen schließen.« dpa/nd

