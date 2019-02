Was sich im Jahr 2019 ändert

Eine Anhebung des Freibetrages um 20 Prozent würde - so die Regierung - zu Steuermindereinnahmen von 170 Millionen Euro führen. Bei einer Erhöhung um 50 Prozent lägen die Steuermindereinnahmen bei 550 Millionen Euro. dpa/nd

