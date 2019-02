Der Berliner Mieterverein (BMV), Interessenvertretung von rund 170 000 Mietern in der Hauptstadt, unterstützt ein Volksbegehren zur Enteignung von großen Wohnungsunternehmen. »Wir brauchen diese Initiative, um den nötigen politischen Druck aufzubauen«, sagte BMV- Geschäftsführer Rainer Wild.

Die von Mietaktivisten gestartete Initiative »Deutsche Wohnen und Co enteignen« will private Wohnungsbauunternehmen, die mehr als 30 000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen Entschädigungszahlungen ...