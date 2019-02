Karl Lagerfeld Foto: Ulli Winkler

Am Ende konnte selbst sein perfekt sitzender Anzug nur schwer davon ablenken, dass es um die Gesundheit des sogenannten Modezaren Karl Lagerfeld nicht mehr zum Besten stand. Wegen »Erschöpfung« hatte der Modeschöpfer erst vor Kurzem bei der Fashion Week in Paris zwei Modeschauen des Modehauses Chanel verpasst, für das er jahrzehntelang tätig war. Sein Management ließ damals mitteilen: »Karl geht es gut.« Nun ist der 85-Jährige in seiner Wahlheimatstadt Paris gestorben. Er sei am Montag in ein Krankenhaus eingeliefert worden und dort am Dienstagmorgen verstorben, hieß es.

Der gelernte Kostümbildner wuchs als Sohn eines Hamburger Kondensmilchfabrikanten in wohlhabenden Verhältnissen auf. Über 50 Jahre lang entwarf er Kleider für die größten Modehäuser, darunter das italienische Unternehmen Fendi, die französischen Firmen Balmain und...