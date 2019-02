Tirana. Die Abgeordneten von sieben Oppositionsparteien im albanischen Parlament haben die Rückgabe ihrer Mandate angekündigt. Sie folgten einer Initiative der größten Oppositionspartei, der Demokratischen Partei unter ihrem Vorsitzenden Lulzim Basha, berichtete das Nachrichtenportal »exit.al« am Dienstag. Die Parteien wollen den Rücktritt des linken Ministerpräsidenten Edi Rama sowie vorgezogene Wahlen erzwingen. Den Angaben zufolge wollen sich der Aktion 65 der 140 Abgeordneten der 2017 gewählten Volksvertretung anschließen. dpa/nd

