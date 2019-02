Managua. Papst Franziskus hat die Sanktionen gegen den 94-jährigen nicaraguanischen Dichter und Pfarrer Ernesto Cardenal aufgehoben. Dies teilte der Vertreter des Vatikans in Nicaragua, der polnische Erzbischof Stanislaw Waldemar Sommertag, am Montag in Managua mit. Cardenal war 1984 von Johannes Paul II. seiner priesterlichen Ämter enthoben worden, weil er als Kulturminister an der Regierung der Sandinistischen Befreiungsfront beteiligt war. epd/nd