Erfurt. Spezialeinheiten der Polizei haben am Dienstag die Wohnungen von sechs mutmaßlichen Rechtsextremen in Ostthüringen, Sachsen und Niedersachsen durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen verfolgten die Beschuldigten das Ziel, rechtsextremistische Kameradschaften überregional zu vernetzen und zu etablieren, so die Staatsanwaltschaft Gera am Dienstag. Der Einsatz stehe in Verbindung zu Ermittlungen gegen den Greizer Stadtrat David Köckert, sagte Staatsanwalt Martin Zschächner. Gegen diesen hat die Geraer Behörde wegen schwerer räuberischer Erpressung und Beleidigung Anklage erhoben. In der Folge ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera gegen zehn Beschuldigte. Drei von ihnen saßen bereits vor der Razzia in U-Haft. Dazu gehört das frühere NPD-Mitglied Köckert. dpa/nd