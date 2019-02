Berlin. Abermals sind am Montagabend abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden. 38 Männer wurden aus mehreren Bundesländern zum Flughafen Frankfurt am Main gebracht und in eine Maschine gesetzt, die am Dienstagmorgen in Kabul landete. Es war die 21. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Damit wurden in diesem Zeitraum insgesamt 513 Personen in das Kriegsland zurückgebracht.

2016 hatte die Bundesregierung die Richtlinie herausgegeben, dass männliche, alleinstehende Straftäter sowie als »Gefährder« eingestufte Personen und Menschen nach Afghanistan zurückgebracht werden sollten, die »hartnäckig« die Mit...