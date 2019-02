2015 und 2017 holte Carina Vogt alle vier möglichen WM-Titel. Im Einzel ist sie diesmal nicht die Favoritin. Im neuen Teamspringen aber schon. Foto: imago/Eibner Europa

Es herrscht Kaiserwetter im tief verschneiten Seefeld. Die passende Szenerie für die Nordischen Skiweltmeisterschaften, die an diesem Mittwochabend eröffnet werden. Mehr als 160 000 Einrittskarten wurden für die Wettbewerbe der kommenden zwölf Tage in Österreich bereits verkauft. Und das deutsche Team geht erneut als ein Medaillenfavorit an den Start. Die Latte liegt allerdings hoch: Die WM in Lahti vor zwei Jahren war mit sechsmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze die beste in der Geschichte für deutsche Skiläufer.

»Das Ergebnis wird wahrscheinlich nie wieder zu erreichen sein. Wir hatten in der Nordischen Kombination und dem Skispringen insgesamt elf Medaillen. Wenn wir diesmal in den beiden Disziplinen sieben erreichen, wären wir schon sehr zufrieden«, sagt Horst Hüttel. Er ist sportlicher Leiter für die beiden traditionellen Medaillendisziplinen. Im Skilanglauf sieht es dagegen im ersten Winter nach dem Amtsantritt des n...