»Die politische Revolution vorantreiben«: Monatelang hatte die Basis Bernie Sanders gedrängt, nun kandidiert er erneut. Foto: Reuters/Mark Kauzlarich

Berlin. Was dieses Mal anders sei, wollte CBS-Moderator John Dickerson wissen. »Wir werden gewinnen«, so einfach sei das, erklärte Bernie Sanders dazu nur. Der Senator aus dem US-Bundesstaat Vermont hat am Dienstag verkündet, erneut Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Ja, er trete an, erklärte Sanders gemäß politischer Sitte zuerst in seinem Heimatstaat gegenüber dem Radiosender VPR. Direkt danach ging es zum großen Interview mit den nationalen Medien, mit CBS. Da war der Kampagnenapparat von Sanders bereits angelaufen. An die Mill...