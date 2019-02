Der Protestforscher Dieter Rucht stellte eine Studie zum linken Sammlungsprojekt in Berlin zur Diskussion

Lisa Madsack kommt aus einem der besseren Viertel Berlins, wohnt günstig und abgesichert. Politik macht sie vor allem für die, denen es nicht so gut geht wie ihr.

Es lebe die Bildschirmtastatur! Denn sie macht das Leben spannender. »Ich liebe Dich?« mit einen versehentlich gesetzten Fragezeichen kann ganz unversehens neuen Drive in die Beziehung bringen. Auch flüchtig »Hass« statt »Hase« zu tippen, hat durchaus das Zeug dazu, Irritationen zu verursachen. Doch manchmal wird es richtig kreativ. Wie kürzlich der schöne Tippunfall »siffisticated«, der mir vom Bildschirm entgegenleuchtete. Vor meinem geistigen Auge erschienen die raffiniertesten Berliner Dreckecken. Unnachahmliche Kreationen aus alten Fernsehern, Kühlschränken, Matratzen, abgelegten Klamotten, verlorenen Schuhen und leeren Spirituosenflaschen, die vielleicht noch jemanden dazu verführten, das Konvolut mit einem mehr oder minder geistreichen Kommentar per Edding intellektuell einzuordnen. Raffiniert siffig, das kann Berlin trotz aller Gentrifizierung immer noch hervorragend. Und die moderne Smartphonetechnik erfindet die richtigen Worte dazu. nic

Mobbing, Gewalt in der Schule und gestresste Eltern - eine Umfrage unter Schülern bringt überraschende Antworten

Mehrere Proteste in Paris am Dienstagabend richteten sich gegen Antisemitismus

