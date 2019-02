Die Internetseite www.schulmodell.eu ist einzigartig. Der Chemnitzer Mathematiklehrer Thomas Jahre veröffentlicht dort jede Woche eine Aufgabe, die sich an seine Schüler, aber darüber hinaus an alle mathematisch Interessierten richtet. Der sechssprachige Newsletter hat weltweit 1800 Empfänger. Gesucht wird immer noch ein Russisch-Übersetzer! Gibt es den vielleicht in der weitverzweigten nd-Denkspielmannschaft? (Kontakt: ndCommune@nd-online.de)

