Im nd-Shop

Gundermann - Der Film von Andreas Dresen

DVD mit Booklet (44 Seiten)

FSK: o. A., 16 €

online: dasND.de/GundiDVD

Andreas Leusink:

Gundermann - Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse …

Briefe, Dokumente, Interviews, Erinnerungen

Christoph Links Verlag

179 S., brosch., 20 €

online: dasND.de/GundiBuch

Hans-Dieter Schütt:

Tankstelle für Verlierer. Gespräche mit Gerhard Gundermann. Eine Erinnerung

Dietz Verlag Berlin

174 S., brosch., 12 €

online: dasND.de/Tankstelle

Gundermann - Die Musik zum Film

BuschFunk, CD, 18 €

online: dasND.de/Filmmusik

Gundermann - Der 7te Samurai

BuschFunk, CD, 12 €

online: dasND.de/Samurai

Gundermann - Alle oder keiner

BuschFunk, CD + DVD, 18 €

online: dasND.de/GundiAlle

Gundi Gundermann und Ende der Eisenzeit

BuschFunk, DVD (2 Filme), 17 €

online: dasND.de/Eisenzeit

Unplugged - Silly und Gundermann & Seilschaft

BuschFunk, DVD, 15 €

online: dasND.de/Silly