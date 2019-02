Wie schafft es die Kunst, sich mitten im Leben als Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben zu behaupten? Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Was ihr wollt!« im Grünen Salon der Volksbühne Berlin, setzen sich Kenner*innen der Kunst- und Kulturszene als Mediator*innen der »Gesellschaft der Neuen Auftraggeber« künftig mit Bedürfnissen der Bevölkerung auseinander und stellen ihre Projekte vor. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie zeitgenössische Kunst Antworten auf Herausforderungen und Probleme, gerade in strukturschwachen und ländlichen Regionen finden kann, um so Bürger*innen aus der Mitte der Gesellschaft eine Stimme zu verleihen und am Kulturbegriff partizipieren zulassen.

»Wir müssen ein Ohr entwickeln für eine Kunst- und Kulturnachfrage aus der Bevölkerung, denn sonst bekommen wir populistische Antworten«, umreißt etwa Alexander Koch, Mediator und Direktor der »Ges...