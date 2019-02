Was soll das sein

Essen. Eine private Kita in Nordrhein-Westfalen nimmt nur noch Kinder mit Impfschutz auf. Die »Kinderkiste« in Essen und vier weitere angeschlossene Horte mit insgesamt rund 60 Plätzen nehmen ab sofort nur noch Kinder auf, die gegen gängige Krankheiten wie Masern, Mumps und Röteln geimpft sind. Zuerst hatte der WDR berichtet. Impfungen seien nach Ansicht des 13-köpfigen Elternrats der fünf Einrichtungen notwendig und sinnvoll. Es gebe sehr viel positive Resonanz, so die Stellungnahme des Elternrats. Private Kita-Träger können ihre Verträge frei festlegen. Das Gesundheitsamt unterstütze die Idee. dpa/nd