Düsseldorf. Finanzinvestoren kau-fen zunehmend Arztpraxen und Pflegeheime auf. Wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Instituts Arbeit und Technik (IAT) ergab, kam der Gesundheitssektor im Jahr 2017 auf Platz eins der Übernahmen durch Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Es handle sich um eine »neue Dimension« der Privatisierung von Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, schrieb Studienautor Christoph Scheuplein. Leidtragende könnten Patienten und Beschäftigte sein. Die Fonds übernahmen 2017 laut der Studie insgesamt 274 Firmen - rund 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Hier arbeiteten 93 200 Beschäftigte. 15,3 Prozent der Firmen kamen aus der Gesundheitsbranche. dpa/nd

