Berlin. Carsharing-Anbieter ziehen in Deutschland mehr Kunden an. Insgesamt 2,46 Millionen Nutzerkonten waren im Januar registriert, wie der Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, Gunnar Nehrke, am Mittwoch in Berlin sagte. Das seien 350 000 mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Plus von 16,6 Prozent. Auch die Zahl der Fahrzeuge stieg um 12,5 Prozent auf 20 200. Besonders groß war der Anstieg bei Diensten mit festen Ausleihstationen. dpa/nd