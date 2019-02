Ein Hersteller von autonom fahrenden Lkw hat im Zuge einer neuen Finanzierungsrunde nach eigenen Angaben den Status eines »Einhorns« erreicht. Das chinesisch-amerikanische Joint Venture TuSimple meldete kürzlich, dass der Firmenwert nun auf eine Milliarde US-Dollar taxiert werde.

»Wir sind über das Stadium der Forschung hinaus und arbeiten nun ernsthaft an der Entwicklung einer kommerziellen Lösung«, sagte TuSimple-Gründer Xiaodi Hou. Das Start-up hatte kürzlich von dem chinesischen Technologieunternehmen Sina Corporation und der in Hongkong ansässigen Investmentfirma Composite Capital eine Finanzspritze in Höhe von 95 Millionen US-Dollar erhalten. Seit der Gründung im Jahr 2015 wurden insgesamt rund 178 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert.

Derzeit forschen unter anderem die Google-Tochter Waymo sowie Tesla, General Motors und Uber an autonom fahrenden Autos. Eine Vielzahl US-amerikanischer, europäischer und asiatischer Un...