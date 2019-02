Hennigsdorf. Die Polizei ist an einer Grundschule in Hennigsdorf (Oberhavel) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Kinder hätten beobachtet, wie eine bisher unbekannte Schülerin vor der Schule in ein Fahrzeug gezogen worden sei, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Nach Überprüfung aller Schulen der Stadt habe die Polizei festgestellt, dass nirgendwo ein Kind vermisst werde. Einbezogen in die Suche waren neben der Brandenburger und der Berliner Polizei auch die Bundespolizei. Zudem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. dpa/nd