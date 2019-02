München. Bis Ende 2018 konnten die Sicherheitsbehörden in Bayern 325 sogenannte Reichsbürger mit einer Waffenerlaubnis identifizieren. Gegen alle wurden Widerrufsverfahren eingeleitet, von denen 292 bereits abgeschlossen sind. Dies teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag mit. In der Regel basierten die Waffenerlaubnisse auf Tätigkeiten als Jäger oder Sportschützen. Bislang seien 670 Waffen eingezogen worden, so Herrmann. Die Sicherheitsbehörden rechnen im Freistaat rund 4200 Personen der Reichsbürgerszene zu. dpa/nd