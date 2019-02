München. Mit Einzelgesprächen und Beratungen in Fachgruppen will der frühere Landtagspräsident Alois Glück die Suche nach einem Kompromiss für den Artenschutz voranbringen. Dies kündigte der CSU-Politiker am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern zum Auftakt des von ihm geleiteten Runden Tischs in Bayerns Staatskanzlei an. Ministerpräsident Markus Söder betonte, die die Staatsregierung wolle aktiv mitarbeiten. Knapp eine Woche nach dem Erfolg für das Volksbegehren für mehr Artenschutz hatten sich am Vormittag rund 30 Vertreter aus Politik und Umweltaktivisten sowie von Verbänden und aus der Wirtschaft erstmals zum Runden Tisch getroffen. Ziel ist, zwischen den Initiatoren des Volksbegehrens und den Kritikern den Weg für einen Kompromiss ...

