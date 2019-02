Foto: imago/Aton Chile

Zuletzt haben sich Nonnen geäußert. Hunderte Ordensfrauen wurden in den vergangenen Jahrzehnten von Geistlichen missbraucht, mitunter entstanden dabei Kinder. So kann man es in »Women Church World«, dem Frauenmagazin des Vatikan, nachlesen. Dem Bericht zufolge waren und sind Geistliche aus allen kirchlichen Hierarchien an den Übergriffen beteiligt, viele haben die Schwangeren zu einer Abtreibung und zum absoluten Schweigen gezwungen. Als Papst Franziskus vor zwei Wochen die Vorkommnisse bestätigte, ging ein Aufschrei durch die klerikale Welt: Das nicht auch noch.

Die katholische Kirche wird seit Jahren durch Missbrauchsfälle erschüttert, in Schulen, Internaten, Kircheneinrichtungen überall auf der Welt gab und gibt es massenhafte Übergriffe, vor allem auf Jungen. Manche der Opfer waren Kinder im Alter von neun und zehn Jahren.

Mit dem aktuellen Bekenntnis des Papstes erlangt die katholische Missbrauchsdebatte Kirche einen Höh...