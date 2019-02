Nur voran - und das immer schneller, lautet die wohl wichtigste Botschaft des russischen Präsidenten an beide Häuser des Parlaments. »Wir dürfen nicht die Fehler vergangener Jahrzehnte wiederholen und auf die Ankunft des Kommunismus warten, wir müssen jetzt die Lage zum Besseren wenden«, erklärt Wladimir Putin in seiner Ansprache am Mittwoch um die Mittagszeit im Gostinij Dwor, dem historischen Handels- und Ausstellungskomplex unweit des Moskauer Kreml.

Die Adressaten sind nicht allein die Mitglieder des Föderationsrates und der Staatsduma, sondern vor allem die Bürger des Landes. Denn der Sozialpolitik gilt diesmal die fast ungeteilte Zuwendung des Präsidenten in seiner 15. Rede an die Nation. Es scheint, als zeigten schmerzlich gefallene Umfragewerte Wirkung.

Die Ankündigung steigender Lebensqualität wird von Putin bekräftigt mit Verbesserungen ab 1. Januar 2020 namentlich für Familien: Für das erste und zweite Kind zahlt d...