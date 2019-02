Ouagadougou. Die zunehmende Gewalt im Norden Burkina Fasos hat seit Jahresbeginn rund 60 000 Menschen zur Flucht gezwungen. Inzwischen gibt es in dem westafrikanischen Staat nach Angaben der Vereinten Nationen rund 100 000 Binnenflüchtlinge. »Zum ersten Mal in der Geschichte Burkina Fasos gibt es im Land massive Fluchtbewegungen«, hieß es in einem am Dienstag verbreiteten UN-Bericht. m Norden Burkina Fasos kam es zuletzt vermehrt zu Angriffen islamistischer Extremisten. Diese nutzen die Sahelzone und das Grenzgebiet zu Mali und Niger als Rückzugsgebiet. dpa/nd