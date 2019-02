Es passiert nicht so oft, dass ein Streitfall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird, der schon beim höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe war. Doch im Fall der Chefarztkündigung an einem katholischen Krankenhaus hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) offenbar die Faxen dicke. Denn wieder einmal hatte das Bundesverfassungsgericht ein kritisches BAG-Urteil zum kirchlichen Arbeitsrecht aufgehoben und die Sonderrechte der Kirchen als Arbeitgeber gestärkt.

Doch statt sich zu fügen und auf dieser Basis neu zu entscheiden, riefen die Bundesrichter diesmal den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Und dieser kam wie erhofft im September 2018 zu einem anderen Ergebnis als die deutschen Verfassungsrichter und stärkte mithin die Linie des Arbeitsgerichts, das in der Wiederverheiratung eines katholischen Chefarztes keinen Kündigungsgrund erkennen kann.

Den Luxemburger Richtern scheint dabei bewusst gewesen zu sein, welch »grundstürze...