Die in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin Jenny Erpenbeck (51) erhält den mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis 2019. Die Preisverleihung findet am 6. April im Seebad Ahlbeck im Rahmen der Usedomer Literaturtage statt. Die Autorin sei eine »mutige und authentische Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur«, so die Jury. Sie betreibe unermüdlich Seelenforschung deutscher Identitäten und lege dabei »Schichten historischer Erfahrungen frei«. Hervorgehoben hat die Jury ihre Romane »Heimsuchung« und »Gehen, ging, gegangen« über afrikanische Flüchtlinge in Berlin. epd/nd