Im Vergleich zum Januar des Vorjahres sind die Verbraucherpreise in Berlin gestiegen. Durchschnittlich lagen die Preise um 1,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig schwächte sich in Berlin der jährliche Preisanstieg insgesamt weiter ab. Saisonbedingt sanken die Preise für Kraftstoffe und Heizöl. Auch Pauschalreisen, Bekleidung und Schuhe waren im Vergleich günstiger. Steigende Preise mussten Verbraucher dagegen bei Nahrungsmitteln, Gesundheitspflege, Dienstleistungen sozialer Einrichtungen und Finanz- beziehungsweise Versicherungsdienstleistungen hinnehmen. dpa/nd