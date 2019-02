Der U-Bahnhof Schlossstraße in Steglitz - eröffnet im September 1974 - ist für die meisten Berliner Alltag, Gedränge und Hast, ungeduldiges Warten auf die nächste Bahn der Linie U9. Dass der Bahnhof, wie eine ganze Reihe anderer, ein Denkmal ist, wissen die Wenigsten. Unter Schutz gestellt wurde er 2017. Die von den Architekten Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte gestaltete Station mit ihrer leicht futuristischen Anmutung gilt als Beispiel zeittypischer Architektur und Baukunst. Eine internationale Tagung in der Berlinischen Galerie in Kreuzberg rückte drei Tage lang die zwischen 1953 und 1994 entstandenen Berliner U-Bahnhöfe in den Fokus des europäischen Vergleichs wie auch des öffentlichen Interesses. Denn die damals in West und Ost geschaffenen Lösungen »prägen mit ihrer vielfältigen Gestaltung bis heute unsere tägliche Lebens«, wie der Veranstalter, das Landesdenkmalamt Berlin, betont. Es entstanden damals U-Bahnhöfe, die zugleich von der Teilung der Stadt und dem Auseinanderdriften ihrer Teile erzählen. Endet die Tagung auch an diesem Freitag, so lädt die sie begleitende Dauerausstellung »Underground Architecture - Berliner U-Bahnhöfe 1953 - 1994« noch bis zum 5. Mai in das Haus an der Alten Jakobsstraße. Sie gewährt erstmals Einblicke in Konzepte und Entstehungsgeschichten ausgewählter U-Bahnhofarchitekturen.

Foto: Berlinische Galerie