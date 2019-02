Erfurt. Trotz Veränderungen an der geplanten Streckenführung hält Thüringen an seiner Klage gegen die Stromtrasse Suedlink fest. »Wir wollen weiterhin, dass der Thüringer Vorschlag geprüft wird«, erklärte Infrastrukturministerin Birgit Keller (LINKE) am Donnerstag. Laut dem Vorschlag der Netzbetreiber Netzbetreiber Tennet und TransnetBW sollen 78 Kilometer der umstrittenen Erdkabeltrasse durch Thüringen führen. Das Land klagt vorm beim Bundesverwaltungsgericht, weil es seinen eigenen Trassenvorschlag nicht ausreichend berücksichtigt und landesplanerische Rechte verletzt sieht. dpa/nd