Berlin. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist der »Werteunion«, einem Zusammenschluss rechtskonservativer Unionspolitiker, beigetreten. Das teilte der Bundesvorsitzende der »Werteunion«, Alexander Mitsch, am Donnerstag mit. Auch der Politikwissenschaftler Werner Patzelt sei Mitglied geworden. Ziel des Zusammenschlusses bleibe »ein Politikwechsel der CDU/CSU«, insbesondere für eine stärkere Begrenzung und Steuerung der Einwanderung sowie eine Senkung der Steuern und Sozialabgaben, sagte Mitsch. Er ist ein erklärter Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel. AFP/nd

