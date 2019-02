Paris. Nach einem Anstieg antisemitischer Übergriffe in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend beim Jahresempfang des Rats der jüdischen Institutionen die Auflösung dreier rechtsradikaler Gruppen angekündigt, darunter auch dem in Deutschland bereits verbotenem Netzwerk »Blood and Honour«. Zudem plant der Staatschef nach deutschem Vorbild ein Gesetz gegen Hass im Internet. AFP/nd