Die österreichische Musikerin Anja Plaschg alias Soap&Skin Foto: imago/Seeliger

»Mich in derselben ... Veranstaltung mit einem Möchtegern-Magnaten zu wissen, der sein reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren weiß und hier Anklang findet, entsetzt mich derart, dass ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen werde« - so wortgewaltig sagt die Musikerin Anja Plaschg alias Soap&Skin ihre Teilnahme an der Verleihung des Amadeus Austrian Music Award ab. Eine klare Absage der Sängerin auch an die Politik der derzeitigen rechtskonservativen Regierung Österreichs. Plaschg ist in der Kategorie »Album des Jahres« nominiert - in der gleichen Kategorie wie And...