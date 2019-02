Im Flieger anno 1992: In jener Zeit wurden Landungen noch stets beklatscht, bei guter Laune sogar bejubelt. Foto: imago/Schumann

Heute checken wir via Internet fix vom Sofa aus das Hotel in Miami, lassen uns vom Handy durch Afrikas Dschungel navigieren, wir zahlen Drinks an Balis Bars per Smartphone und mailen Sekunden nach der Landung zu Hause schon die erste Fotostory aus dem Urlaub. Noch vor 25 Jahren alles undenkbar - da lief die Reise zum Beispiel so ab:

Reisekataloge - erst schleppen, dann wälzen: Etwa so dick wie das Telefonbuch von Berlin, Band 1 war ein Spanien-Reisekatalog. Vier bis fünf davon gab es im Reisebüro - zum Mitnehmen im Neckermann-Jutebeutel. Vorm Drin-Schmökern und Auswählen auf dem Sofa stand immer erst das Symbole-Lernen - auf der Vokabelseite, meist gleich vorne im Katalog: Was bedeuten noch mal zwei Sonnen, eine durchgestrichene Dusche und der eingeklammerte Hund?

Flugtickets - rosa und mehrlagig: Zur Buchung wieder zurück ins Reisebüro. Mit den Reiseunterlagen im Umfang einer Gerichtsakte lagen Wochen später auch die Flugtic...