Foto: dpa/Boris Roessler

Sind Sie in einem Tierschutzverein? Vielleicht ist Ihnen beim letzten Tierheimfest neben geretteten Katzenbabys der ein oder andere Rechts- oder Reichsesoteriker, AfDler oder »frei« organisierte Nazi begegnet: Es gibt eine spezifische Tierliebe, die kompatibel ist mit einer selektiven Abneigung gegen Menschen.

Da ist nicht nur die Brigitte Bardot, die schon vor Jahren für Marine Le Pen warb. In jeder Beziehung eine Nummer kleiner ist die Münchner CSU-Stadträtin Evelyne Menges, die ihre Laufbahn beim rechten Bund Freier Bürger (BfB) begann. Heute ist sie als Gründerin der Tiernotrettung München bekannt. Es gibt Leute wie Mario Assmann, AfD-Bundestagskandidat in Sachsen und zuletzt Schatzmeister dieser Partei in Meißen: Offiziell ist er in gleich zwei Tierheimen aktiv - in Meißen und im brandenburgischen Zossen. In Trebbin gibt es einen Kleintierzüchterverein, dessen Vorsitzender dem AfD-Kreisvorstand beisitzt - und auch eine rassis...