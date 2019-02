Bereit zur Verschiffung: Der wirtschaftliche Erfolg der deutschen Industrie hängt am Zugang zu ausländischen Märkten. Foto: Adobe Stock/eyetronic

Noch vor wenigen Jahren galt Angela Merkel als mächtigste Frau der Welt. Sie personifizierte ein Land, dessen Unternehmen sich auf dem Weltmarkt durchsetzen. Mit der Stärke der Wirtschaft im Rücken konnte die Bundeskanzlerin Europas krisengeplagten Regierungen die Bedingungen ihrer Rettung diktieren. Heute dagegen gilt Deutschland als Problemfall. Seine Wirtschaft wirkt plötzlich angegriffen. Und die deutsche Politik lernt, dass sie die Bedingungen ihres Wirtschaftserfolgs und damit ihrer internationalen Macht nicht in der Hand hält. Denn diese Macht hängt am Erfolg der deutschen Industrie. Deren Erfolg steht und fällt mit dem freien Zugang zu ausländischen Märkten. Und dieser Zugang wird nun von mächtiger Seite in Frage gestellt: von den USA.

Mit Deutschlands Konjunktur geht es auf einmal kräftig abwärts. Ende 2018 stagnierte die Produktion nur noch, meldete am Freitag das Statistische Bundesamt. Die Aussichten trüben sich ein. D...