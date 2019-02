Foto: Mit der Ruhe auf dem Mond ist es allmählich vorbei. Denn Israel ist als viertes Land dabei, eine Sonde auf dem erdnächsten Himmelskörper zu platzieren. Nach sowjetischen und US-amerikanischen Mondgefährten und jüngst der spektakulären Landung einer chinesischen Sonde auf der erdabgewandten Seite ist derzeit eine Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX unterwegs (das Foto zeigt den Start in Cape Canaveral, Florida). Sie hat die israelische Sonde »Beresheet« an Bord, die auf dem Mond das Magnetfeld messen wird. Noch in diesem Jahr soll eine indische Sonde folgen, 2020 oder 2021 eine japanische. Das wären dann die Mondnationen fünf und sechs. »Der Mann im Mond / Der hat es schwer / Denn man verschont / Ihn heut nicht mehr / Er schaut uns bang / Von oben zu / Und fragt: Wie lang / Hab ich noch Ruh?« Das fragte schon 1961 der Schlagersänger Gus Backus, der am Donnerstag starb - als »Beresheet« startete. nd Foto: dpa/Malcolm Denemark