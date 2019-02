Parteichefin Katja Kipping auf dem Europa-Parteitag in Bonn Foto: dpa/Oliver Berg

Update 18.50 Uhr: Wahlprogramm mit großer Mehrheit beschlossen

Nach mehrstündiger Debatte hat der LINKE-Parteitag in Bonn am frühen Samstagabend das Europawahlprogramm »Für ein solidarisches Europa der Millionen, gegen eine Europäische Union der Millionäre« mit großer Mehrheit beschlossen. Es folgt die Aufstellung der Kandidatenliste für die Europapawahl im Mai.

Ursprünglicher Artikel:

Katja Kipping verpackte den Hauptkonflikt der LINKEN zur EU ausgerechnet in einer Liebeserklärung. Die Parteivorsitzende fand in ihrer Rede zu Beginn des Bonner Parteitags, die »größere Liebeserklärung« an Europa sei es, die EU verändern zu wollen – statt zuzulassen, dass sie »bleibt, wie sie ist«. Liebeserklärung an Europa? Liebe oder Hass – sehr widerstreitende Gefühle stießen da in Bonn aufeinander, wo die LINKE zusammengekommen ist, um über ihr Wahlprogramm zur EU-Parlamentswahl im Mai sowie über ihre Kandidatenliste zu entscheiden. Und einige Delegierte schienen beides zu verspüren, Liebe und Hass.

Es klaffen Welten zwischen den Auffassungen in der LINKEN darüber, ob die EU reformierbar ist. Erst recht, ob sie liebenswert ist. Und dass Europa und EU zwei verschiedene Dinge sind, wurde nebenher auch immer mal wieder angemerkt – vor allem mit Blick auf Russland, das in den Strategien der EU längst nicht mehr zu Europa zu gehören scheint.

Es galt in Bonn einen Widerspruch zu lösen, der eigentlich nicht lösbar ist. Die LINKE kann keinen Frieden mit der real existierenden EU schließen. Doch einige wissen ihre Vorteile durchaus zu schätzen. Stefan Liebich, Bundestagsabgeordneter aus Berlin, erinnerte an die Zeiten seiner Kindheit in der DDR, als Grenzen in Europa politisch dominierend wirkten und Reisen nur eingeschränkt möglich war.

Die vertraglichen Grundlagen der EU zu kippen, ist real existierendes, aber zurzeit wenig realistisches Ziel der LINKEN. Eine andere EU ist also derzeit leider nicht ohne weiteres zu kriegen. Die Partei tut deshalb ohnehin, was ihr unter diesen Umständen zu tun bleibt: Sie stellt sich den realen Verhältnissen, also der Europäischen Union, wie sie ist und wie sie sie ablehnt.

Ob die EU allerdings abgeschafft gehört, weil sie in ihrem Gründungskonsens antidemokratisch, neoliberal und militaristisch ist, oder ob sie von innen reformierbar ist - diese Frage spaltete die Delegierten.

Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates, redete ihnen ins Gewissen, sich des notwendigen Klassenkampfes auch in den bevorstehenden Wahlkämpfen dieses Jahres bewusst zu sein. Und scharf kritisierte er Gregor Gysi, Ikone der Partei und Präsident der Europäischen Linken, weil dieser mit einem kürzlich vorgestellten Papier hinter den Forderungen des Parteiprogramms zurückbleibe. In jenem lehnten er und weitere Linkspolitiker eine radikale Abkehr von der EU ab.

In seiner Rede in Bonn ging Gysi nicht auf Modrow ein. Er warb gleichwohl unverdrossen für positive Botschaften an die Wähler, weil diese mit einer negativen Sicht auf Europa nicht zu gewinnen seien. Ob die EU denn schon militaristisch genannt werden müsse, bevor noch der Plan umgesetzt sei, eine Europäische Armee zu schaffen, fragte Gysi. Wie sollte man denn die EU dann nennen, wenn diese für Interventionen eingesetzt werde – supermilitaristisch?

Parteichef Bernd Riexinger appellierte an seine Genossen, sich dem vermeintlich unausweichlichen Vormarsch der Rechten in Europa nicht zu beugen. »Die Rechten haben noch nicht gewonnen. Wir können sie stoppen.« Ihr Nährboden sei der Neoliberalismus, so Riexinger. Wer also Europa nicht den Rechten überlassen wolle, müsse diesen den Kampf ansagen.

Bereits im Vorfeld hatte der Vorstand dafür gesorgt, dass viele Anträge in den Entwurf des Wahlprogramms übernommen wurden. Die Versuche der Antikapitalistischen Linken und anderer Vertreter des linken Parteiflügels schlugen jedenfalls fehl, eine deutliche Verschärfung durchzusetzen. Der Parteitag folgte ihren Anträgen nicht, eine schon im Vorfeld aus dem Leitantrag getilgte Beschreibung der EU als militaristisch, antidemokratisch und neoliberal wieder einzusetzen. Zugleich scheiterte auch der Antrag des Forums Demokratischer Sozialismus (FDS), das Ziel einer »Republik Europa« in das Programm aufzunehmen. Auch wenn die Ergebnisse knapp waren und von einer gleichmäßigen Verteilung der beiden Positionen unter den Delegierten zeugten.

Zwischen diesen beiden Polen kreuzten die Argumente in der Debatte. Ein europäisches Lebensgefühl machen viele gerade aus den Reihen des FDS geltend, das sie sich nicht nehmen lassen wollen – die Freiheit zu reisen und zu leben, ohne von territorialen Grenzen behindert zu werden. Überdies schildern die Republikaner vom FDS den Nationalstaat als »überholtes Modell«. In einem Antrag wurden nationalstaatliche Egoismen und der Drang nach Dominanz als die »Wurzel des Übels« bezeichnet, in diesem Fall ging es um die Ursachen der Finanzkrise.

Die Parteilinken bestanden hingegen darauf, dass Europa nicht die automatische Lösung aller Probleme birgt. Sabine Lösing, Noch-Abgeordnete in Brüssel, nannte den Widerstreit zwischen »pro- und antieuropäisch« ein »geschicktes Manöver, um von Inhalten abzulenken«. In welchem Europa würde die Überwindung der Nationalstaaten enden? In einem Kampf um »Europe first«? Und Lucy Redler warnte, das Angebot der LINKEN könne nicht »eine etwas andere EU« sein.

Gabi Zimmer, die scheidende Vorsitzende der europäischen Linksfraktion in Brüssel, appellierte an den Parteitag, den Ernst der Lage zu erkennen. Und an die Wähler, die EU im Mai nicht Neoliberalen und Rechten zu überlassen. Die LINKE fordert in ihrem Wahlprogramm einen Neustart der Europäischen Union und sieht dies als Kontrastprogramm zur Rechten. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, hielt den schärfsten Kritikern der EU entgegen, wenn die Rechte derzeit die bürgerliche Demokratie angreife, »dann werden wir zu Verteidigern der bürgerlichen Demokratie«.

Der Parteitag folgte letztlich dem Ruf der Parteiführung zur Geschlossenheit, auch wenn die inhaltliche Kontroverse über die EU eher beendet als behoben wurde. Am Sonnabendnachmittag wurde die Debatte fortgesetzt, unter anderem zum Thema Kohleausstieg. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Delegierten für einen europaweiten Kohleausstieg bis zu Jahr 2030 aus.

Die abschließende Abstimmung zum Wahlprogramm stand am späten Nachmittag - nach deutlich verlängerter Debatte - ebenso aus wie die Wahl der Liste zur Parlamentswahl der EU. Nominiert für deren Spitze waren die nordrhein-westfälische Ex-Landesparteichefin Özlem Alev Demirel und der Europaabgeordnete Martin Schirdewan.