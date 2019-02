Srinagar. Nach dem schweren Anschlag auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir sind bei Razzien in der Region Dutzende muslimische Anführer festgenommen worden. »Wir werden nach diesem Schmerz nicht ruhig sitzen bleiben«, sagte Indiens Regierungschef Narendra Modi am Samstag bei einer Kundgebung im nordwestlichen Bundesstaat Rajasthan zu dem tödlichen Anschlag gut eine Woche zuvor. »Wir wissen, wie man Terrorismus zerstört.« AFP/nd