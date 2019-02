Der mosambikanische Künstler Gemuce (M) steht am 15.09.2017 auf dem Marienplatz in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) vor seiner Plastik «Priority of Passage». Als «Madgermanes» werden Vertragsarbeiter aus Mosambik bezeichnet. Sie protestieren, in Mosambik, weil mit ihren Gehältern Staatsschulden an die DDR beglichen wurden. Und fordern auch von der Bundesrepublik ihren Lohn ein. Die sieht sich nicht in der Verantwortung. Foto: dpa/Jens Büttner

Jeden Mittwoch ziehen sie durch die Straßen von Maputo. Sie fordern Geld, um das sie sich von der DDR, von Mosambik und schließlich der Bundesrepublik betrogen fühlen. Sie fordern Respekt und Anerkennung. Die Männer und Frauen heißen in Mosambik die »Madgermanes«. Das ist eine Verballhornung von »Made in Germany« - in Mosambik ein Schimpfwort, das soziale Ausgrenzung nach sich zieht.

»Madgermanes« wurden sie, weil sie als Vertragsarbeiter in DDR-Betrieben arbeiteten. Am 24. Februar 1979, am Sonntag vor 40 Jahren also, unterzeichneten Erich Honecker und der damalige mosambikanische Präsident Samora Machel dazu einen Vertrag. 21 000 mosambikanische Vertragsarbeiter kamen danach in die DDR, nur 2000 von ihnen blieben nach dem Mauerfall. Sie absolvierten in der Regel eine berufliche Ausbildung und arbeiteten in der Braunkohle, in Schlachtereien und der Landwirtschaft. Sie sollten für wirtschaftliche Projekte der DDR in Mosambik ausgeb...