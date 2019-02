Nach 15 Jahren im Europaparlament tritt Gabi Zimmer, Fraktionschefin der Linken, nicht wieder zur Wahl an.

Uwe Sattler hält den Streit in der LINKEN über die EU für wichtig

Essen. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wird bei den EU-Wahlen antreten. Die dazu benötigten Unterschriften von einigen tausend Wahlberechtigten konnten rechtzeitig abgegeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei vom Sonntag. Ihr EU-Wahlprogramm hat die DKP bereits verabschiedet. Parteivorsitzender Patrik Köbele sagte: »Die EU steht für Krieg, NATO und Hochrüstung, die EU steht für Armut, Ausbeutung und Privatisierung, die EU ist Ursache von Flucht, darum sagen wir Nein zur EU.« nd

Untersuchungsausschuss will Freund des Weihnachtsmarkt-Attentäters befragen - nur wo?

