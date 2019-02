Dresden. Der Kapitän des zivilen Rettungsschiffs »Lifeline« hat bei einer Kundgebung in Dresden für die Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer geworben. Man versuche mit allen Mitteln, die Seenotrettung von privaten Organisationen wie Mission Lifeline zu unterbinden, sagte Claus-Peter Reisch am Samstagvormittag. Damit nehme die Politik billigend in Kauf, dass Menschen auf der Flucht sterben. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten die Dresdner Hilfsorganisation »Mission Lifeline« und die Initiative »Weltoffenes Loschwitz«. dpa/nd