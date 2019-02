Warschau. Wenige Monate vor der Europawahl haben sich in Polen fünf Oppositionsparteien zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das die anti-europäischen Kräfte im Land bekämpfen will. »Wir gründen die europäische Koalition, um Polen gegen die anti-europäischen Kräfte zu verteidigen«, sagte der Vorsitzende der liberalen Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna, am Sonntag in Warschau. Die Parteien wollten ihre Kräfte bündeln, »um Polen gegen diejenigen zu verteidigen, die Polens Position in der Europäischen Union schwächen und zerstören.« Neben der PO gehören dem neuen Bündnis die Bauernpartei, die liberale Nowoczesna, die Sozialdemokraten und die Grünen an. AFP/nd