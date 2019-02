Belgrad. In Belgrad sind am Samstag wiederholt Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung des Präsidenten Aleksandar Vucic zu demonstrieren. Den zwölften Samstag in Folge forderten sie freie Medien und faire Wahlen. Die Teilnehmer der Kundgebung zogen diesmal auch durch den Terasije-Tunnel im Stadtzentrum. Unter Anspielung auf die übermächtige Propaganda der Regierungsmedien gaben sie ihm den Namen »Tunnel der Lügen«. dpa/nd