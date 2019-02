Teilnehmerinnen des letzten Warnstreiks in Berlin Foto: dpa/Paul Zinken, Gregor Fischer

In Berlin wird es am Dienstag wohl zu Warnstreiks von Angestellten des öffentlichen Dienstes kommen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ver.di haben Beschäftigte in stadteigenen Kitas, Jugendämtern sowie Lehrer und Sozialarbeiter, die in staatlichen Einrichtungen arbeiten, zu einem zweitägigem Warnstreik aufgerufen.

»Die Beschäftigten in den Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes leiden besonders unter Personalmangel und der daraus resultierenden Arbeitsverdichtung«, teilte ver.di-Gewerkschaftssekretärin Anna Sprenger mit. Ver.di erwartet mehrere tausend Teilnehmende zur Kundgebung der Streikenden, hieß es in einer Pressemitteilung. Deshalb werden wohl wieder viele Kitas im Eigenbetrieb des Landes geschlossen bleiben.

Die Warnstreiks kommen wenige Tage vor der dritten Tarifrunde am 28. Februar und 1. März. In...