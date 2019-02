Knapp vier Monate nach einem Verkehrsunfall in Friedrichshain, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der am Samstag veröffentlichte Aufruf richtet sich an einen Taxifahrer und seine beiden Fahrgäste - einen Mann und eine Frau. Laut Polizei sollen die Kunden am 4. November gegen 3.30 Uhr nahe der Unglücksstelle auf der Frankfurter Allee ausgestiegen sein. Sie hätten danach mit dem 37-jährigen Fahrer des Unfallwagens gesprochen und anschließend ihren Weg fortgesetzt. Die 44-jährige Fußgängerin soll in jener Nacht in Höhe Weichselstraße plötzlich auf die Fahrbahn gerannt sein. Der Autofahrer auf der linken Spur erfasste die Frau, die auf die Windschutzscheibe prallte und auf einem Grünstreifen geschleudert wurde. Die Verletzte war eine Woche später im Krankenhaus gestorben. dpa/nd