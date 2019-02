Mit Berufsabschluss und Einsatzbereitschaft kann der Weg in die deutsche Gesellschaft gefunden werden. Im Oberstufenzentrum »Johanna Just« in Potsdam informierten sich Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und der Regionaldirektionschef der Arbeitsagentur, Bernd Becking, am Freitag über die Ausbildung von Flüchtlingen in Brandenburg.

Nachdem vor drei Jahren viele Asylbewerber angekommen waren, hatte sich gezeigt, dass die Erwartungen zu optimistisch waren. Das Schulbildungsniveau war unterschiedlich, aber zumeist niedrig. Dennoch sei es gelungen, viele von ihnen passend zu unterstützen, betonte die Ministerin. Am Oberstufenzentrum »Johanna Just« vermitteln die Lehrkräfte den Ju...