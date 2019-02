Auf zu neuen Ufern oder erstmal Pause: Christian Heidel tritt bei Schalke ab. Foto: dpa

Christian Heidel, so viel steht mal fest, hat überaus stand- und mannhaft seinen vorzeitigen Abschied beim FC Schalke 04 verkündet. Er trug ein hellblaues Hemd, darüber einen dunkelblauen Pullover und Sakko, verziert mit einem akkurat sitzenden Einstecktuch in gedecktem Rot. Das hatte königsblauen Stil bei der Botschaft, spätestens zum 30. Juni - ein Jahr vor Vertragsablauf - als Vorstand Sport und Kommunikation aufzuhören.

»Die Gründe liegen auf der Hand: Ich bin gesamtverantwortlich für den sportlichen Bereich. Wir können in dieser Saison das nicht auf den Platz bringen, was wir uns vorgestellt haben«, sagte Heidel. Dass der Klub (noch) in Champions League und DFB-Pokal vertreten ist, kann die schlechteste Bundesliga-Saison seit 36 Jahren nicht kaschieren. Der 55-Jährige habe sich deshalb in der Winterpause hinterfragt und schlussendlich, vergangenen Montag beim Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies um eine vorgezogene Vertragsauflö...